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حسني صالح: شخصية شيخ العرب همام تعبر عن وطنية الكثير من المصريين.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:19 م
المخرج حسني صالح
المخرج حسني صالح
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محمد حليم قنديل
قال المخرج حسني صالح، إن شخصية الفنان يحيى الفخراني في مسلسل شيخ العرب همام تعبر عن وطنية الكثير من المصريين.

وأضاف المخرج حسني صالح خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه درس الفنون فى كلية الفنون التطبيقية ودرس الموسيقى فى مدارس بني سويف قبل ذلك.

وتابع المخرج حسني صالح، أن الموسيقى لم تكن هدفه رغم ممارسته واحترافه لها ولكن كان هدفه الأساسي والرئيسي هو التصوير السينمائي لانه كان يحب ذلك من البداية.

وأوضح المخرج حسني صالح، أن الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الابنودي رحمه الله هو من كتب أشعار الجزء الثاني من مسلسل حدائق الشيطان، مشيرا إلى أن الابنودي هو أيضا الذي كتب كلمات تتر مسلسل بنت القبائل قبل وفاته.

وأشار إلى أن، مسلسل الرحايا لم يعدل فيه حرفا واحدا مما كتبه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، مضيفا أن الفنان نور الشريف كان متوهجا فى هذا العمل النادر وقد أبدع فى أداء دور الشخصية.

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