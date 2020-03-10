استقرار الدولار في مستهل التعاملات

استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي؛ مسجلًا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ أدنى سعر صرف الدولار ببنك البركة لـ15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، و 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع ببنك الاستثمار العربي.

وسجل سعر صرف الدولار ببنكي مصر والأهلي لنحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع ، وفي بنكي مصر إيران للتنمية والمصرف العربي الدولي مسجلا 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " المصرف المتحد،الاسكندرية، الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير و الاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي،المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي،عودة، الكويت الوطني، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس، كريدي أجريكول" لنحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.