AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار الدولار في مستهل التعاملات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:01 ص
دولار
دولار
Advertisements
محمد يحيى
 

استقر سعر  صرف الدولار في مستهل  تعاملات اليوم، الثلاثاء، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي؛ مسجلًا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ أدنى سعر صرف الدولار ببنك البركة لـ15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، و 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع ببنك الاستثمار العربي.

وسجل سعر صرف الدولار ببنكي مصر والأهلي لنحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع ، وفي بنكي مصر إيران للتنمية والمصرف العربي الدولي مسجلا 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " المصرف المتحد،الاسكندرية، الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير و الاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي،المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي،عودة، الكويت الوطني، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس، كريدي أجريكول" لنحو  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأخضر لا يزال يترنح.. تعرف على سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم

8 قروش.. نزيف جديد للدولار طوال أسبوع

أسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت 15-2-2020

هبوط جديد للدولار.. انخفاض قرشين في نهاية تعاملات اليوم

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك..اليوم

استقرار الدولار بالبنوك في أول تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

جمال الغندور يكشف حقيقة نقل أجهزة الـVAR على سيارة نصف نقل.. فيديو

بمكياج جذاب و شعر كيرلى ... شاهد أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى

60 يوم عمليات.. أزمات تضرب حياة أنجلينا جولي.. صور

قرار جديد للحكومة الأمريكية بسبب كورونا

لا أشعر بالخشوع أبدا في صلاتي فماذا أفعل؟ .. أمين الفتوى يقدم النصائح

بشهادة مدربه.. محمد صلاح أهلاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس الملابس.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل

بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة