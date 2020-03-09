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اتحاد المصريين بالسعودية: لا إصابات بين أبناء الجالية بـ فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:17 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في المملكة العربية السعودية، إن أي مصري يرغب في العودة إلى مصر من الممكن أن يعود إليها عن طريق الترانزيت.

وأضاف حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء "دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"لا يمكن  لأي مصري الدخول إلى السعودية عن طريق الترانزيت لأن قرار المملكة يشمل القادم من مصر مباشرة او عن طريق ترانزيت".

وتابع:"  هذا الوضع لن يستمر مدة طويلة وسوف تعود جميع الخطوط الجوية للعمل مرة اخرى ".

وأكمل عادل حنفي:" الجالية المصرية في السعودية لا يوجد بها أي حالة مصابة بفيروس كورونا على الإطلاق".

ولفت حنفي إلى ان المملكة العربية السعودية  تتخذ خطوات جيدة لمواجهة فيروس كورونا، ونؤيد قرارات المملكة للحفاظ على المواطنين والمقيمين ".


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