الـ var في توناية.. رواد السوشيال يسخرون من أساليب نقل الأجهزة | صور

وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أن خطاب موافقة وزارة الشباب والرياضة على تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى يوم ١٩ يناير الماضى.

وقال الجنايني عبر المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا فى اتحاد الكرة: تم إخضاع مجموعة من الحكام لدورة تدريبية على المستوى النظرى والعملى فى استاد القاهرة على تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز.





وتابع: يوم ٢ فبراير كان الاختبار العملي والموافقة على تطبيق التقنية رسميا يوم ٣ مارس الجارى على أن يتم العمل به فى مباراة اليوم بين انبي وطلائع الجيش.





أشار إلى أن الحكام جاهزون لتطبيق تقنية الفيديو. مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على ١١ ملعبا لتفعيل تقنية الفيديو فى الدورى المحلى.





وشدد على أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة حددت ٥ ملاعب فى الطريق لتفعيل تقنية الفيديو فى المباريات التى ستقام عليها منها ستاد طنطا وبرج العرب فى الإسكندرية.



