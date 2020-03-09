الوزراء يكشف تفاصيل قرار منع جميع الفعاليات والأنشطة الجماعية ..فيديو

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك قرارًا بتعليق جميع الفعاليات والأنشطة التي تشهد تواجد عددٍ كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار سيشمل 5 نماذج ويخضع للدراسة.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث"، أن هذا القرار كان ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذه.





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار من المتوقع أن يطبق على المعارض والمؤتمرات والموالد والحفلات الغنائية سواء في الاستاد أو الصالات المغطاة أو في الهواء الطلق.





وأشار إلى أن الفعاليات التي ستقام بالمحافظات ستكون تحت تقييم المسئولين عن المحافظة خاصة أن التجمعات الكبيرة تساعد على نشر المرض.



