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رياضة

شوبير: البدري يحتاج لوقت أكبر مع المنتخب للحكم عليه

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يحتاج لوقت أكبر من أجل الحكم عليه.

وقال شوبير خلال حواره ببرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم: البدري مدرب جيد يمتلك إمكانيات كبيرة لكن الظروف لم تساعده، هو يحتاج لوقت أكبر من أجل الحكم عليه".

وأتم كلماته: أعتقد أنه لو حصل على وقت ومساحة أكبر سنرى نجاحا كبيرا.

ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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