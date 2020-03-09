شوبير: البدري يحتاج لوقت أكبر مع المنتخب للحكم عليه

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يحتاج لوقت أكبر من أجل الحكم عليه.





وقال شوبير خلال حواره ببرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم: البدري مدرب جيد يمتلك إمكانيات كبيرة لكن الظروف لم تساعده، هو يحتاج لوقت أكبر من أجل الحكم عليه".





وأتم كلماته: أعتقد أنه لو حصل على وقت ومساحة أكبر سنرى نجاحا كبيرا.



