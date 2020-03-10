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ثقافة

انطلاق الأمسية الرابعة من مرحلة 24 في شاعر المليون

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

 تنطلق مساء اليوم، الأمسية الرابعة من مرحلة الـ 24، ضمن برنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، عبر قناتي الإمارات وبينونة، وبمشاركة 6 شعراء من 4 دول عربية "السعودية، والكويت، والأردن، والعراق".


وتضم الأمسية الثانية عشرة الختامية من "شاعر المليون"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج.. كلا من صالح محمد العنزي ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، وعامر بن فواز العجمي وعبد العزيز العبلان الديحاني من الكويت، وغازي العون السردي من الأردن،  ومحمد راشد العويلي من العراق، حيث سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.


وكان قرار لجنة التحكيم في الحلقة السابقة، أسفر عن تأهل الشاعرين محمد البندر المطيري من السعودية بنتيجة 48/ 50، وراكان بن وليد الراشد بنتيجة 46/ 50 من السعودية، فيما سيعلن الإعلاميان حسين العامري وأسمهان النقبي، مقدما البرنامج، في بداية الحلقة الثانية عشرة عن المتأهلين من الحلقة الماضية، حيث يتنافس من خلال تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون: مطرب بن دحيم العتيبي من السعودية، وحمد المويزري الرشيدي من الكويت، وحمدة المر من الإمارات، ومحمد حسين الشمري من العراق.


يذكر أن عدد الحلقات المباشرة  لبرنامج شاعر المليون 16 حلقة، ويتم تقسيمها على مراحل عدة، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة الـ 48 شاعرا ضمن 8 أمسيات يشارك في كل منها 6 شعراء، ويتأهل منهم 3 شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولا إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل منها أيضا ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعرا، والمرحلة الثالثة تضم 12 شاعرا يتم تقسيمهم على أمسيتين، يتأهل في نهاية كل منهما 3 شعراء.


أما المرحلة الرابعة "الأمسية نصف النهائية"، فيقدم فيها الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم، ويتم إعطاؤهم درجات من 30 % دون استبعاد أي من المتسابقين، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع وتمثل نسبة 40 %، وفي المرحلة الخامسة "الأمسية النهائية"، يعود الشعراء الستة ليقدموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30 %.


ومع ختام الأمسية الأخيرة يتم جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمسيتين بمجموع 60 %، إضافة إلى نسبة تصويت الجمهور عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الخاص بالبرنامج 40 %، ليتم ترتيب الفائزين بالمسابقة من المركز الأول إلى السادس.

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