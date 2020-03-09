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محافظات

الشائعات أخطر أدوات حروب الأجيال لهدم الدول..ورشة عمل في بني سويف

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:56 م
ورشة عمل في بني سويف
ورشة عمل في بني سويف
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محمد عبد الحليم

حذر لقاء تدريبي في بنى سويف من خطورة استهداف المجتمع عبر "السوشيال ميديا"  وما تشكله من دور في التأثير على الهوية ، وتوطين العنف ،وقتل القيم، مشددا على أهمية تعزيز الأمن الفكري، وحماية المجتمعات من الاختراق.


كما حذر اللقاء  من مخاطر نشر الشائعات والاخبار الكاذبة باعتبارها من اخطر ادوات حروب الاجيال ، ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتفكيك مؤسسات الدولة من الداخل.


جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثالث لدورة الامن الفكرى ..وتصحيح المفاهيم التى تتم تحت رعاية الدكتور  محمد مختار جمعه وزير الاوقاف وبالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف برئاسة نارمين محمود ومركز الثقافة الإسلامي برئاسة الدكتور ماهر جبر .

 

وقال محمد سعد مدير عام الإعلام بقطاع شمال الصعيد  إن أخطر ما فى حروب الأجيال والإرهاب إحتلال عقول المواطنين وتشكيكهم في نفوسهم وقيادتهم وفي كل إنجاز تقوم به الدولة.


ولفت " سعد"على ضرورة ألا نمنح ثقتنا لما يقولونه ولا ننساق وراء الشائعات قبل التأكد من صحتها، فقيمة الشعب وقدرته تبرز في الشدائد، فهو وحده الذي يستطيع أن يحمي حياته ودولته عن طريق الثقة الكاملة في قياداته والانتماء للوطن، وعدم السماح لأي عدو بالسيطرة على فكره.

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واختتم "سعد" حديثة عن كيفية مواجهتنا لحروب الجيل الرابع كشعب ودولة، فضلًا عن الحروب الأخرى القادمة، وذلك عن طريق التحلي بالثقة لقيادات الدولة والنظام السياسي القائم، والإنتماء للوطن، وهذا لا يتم الا بعد وجود عدالة اجتماعية تشمل جميع المواطنين والتي يجب على القيادة المصرية تنفيذها في الوقت الراهن، فبالثقة نواجه الحروب بأنواعها...وتم توزيع ١٥ جائزة على الفائزات فى المسابقة.

الشائعات أخطر أدوات حروب الأجيال لهدم الدول..ورشة عمل في بني سويف
الشائعات أخطر أدوات حروب الأجيال لهدم الدول..ورشة عمل في بني سويف
الشائعات أخطر أدوات حروب الأجيال لهدم الدول..ورشة عمل في بني سويف
الشائعات أخطر أدوات حروب الأجيال لهدم الدول..ورشة عمل في بني سويف
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