شاهد.. كيف استقبلت الأسود رجل أعمال تخلى عن وظيفته من أجلها

نشر رائد أعمال سويسري تخلى عن وظيفته لرعاية الأسود في جنوب افريقيا، فيديو مؤثرا يوضح مدى حب الأسود ووفائها له.





ويوضح الفيديو المنشور عبر صحيفة " ديلي ميل"، أسدا يركض نحو رجال الأعمال ويقفز نحوه ويحتضنه في مشهد غير مألوف بالمرة.





وتبين اللقطات المثيرة دين شنايدر وهو يقف بهدوء في حين يستقبل ثلاثة اسود كبيرة تخرج من الأدغال وهي تركض على الأرض.





وأفادت الصحيفة أن رائد الأعمال السويسري البالغ من العمر 27 عاما حقق نجاحًا كبيرًا في الحياة التجارية التقليدية، لكنه قرر أنه يريد متابعة شغفه بالدفاع عن الحياة البرية.





واليوم ، يعيش في محمية للحياة البرية في جنوب إفريقيا يديرها ويشارك بانتظام صورًا وفيديو رائعًا له وهو يتلذذ باللعب مع الحيوانات البرية المفترض أنها متوحشة عبر Instagram.