AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:59 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
انضمت اليوم ميجان ميركل و زوجها الأمير هاري إلى أفراد العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة ملكية رسمية لهما قبل توديع الحياة الملكية البريطانية بعد قرار الثنائي بالانفصال عن العائلة. 

والتقى هاري وميجان بأفراد العائلة الملكية في يوم الكومنولث في دير وستمنستر الذي يعقد كل عام في نفس اليوم . 

ويعتبر ذلك أول لقاء ملكي رسمي يجمع الشقيقين الاميرين ويليام و هاري و زوجتيهما كيت ميدلتون و ميجان ميركل ، كذلك يعتبر ذلك أول لقاء رسمي يجمع ميجان ميركل بالملكة اليزابيث بعد قرار هاري و ميجان بالانفصال عن العائلة و موافقة الملكة على قرارهما . 
لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية
لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية
لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية
لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية
لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسائل واتساب بين كيت وميجان تكشف سرا جديدا بـ العائلة الملكية

اجتماع مهم للعائلة المالكة البريطانية عقب قرار هاري وميجان بالانفصال عن العائلة

مادية وعنيفة.. 10 أزمات لـ ميجان ماركل بالقصر الملكي انتهت برحيلها

مستحملتش بيت العيلة!.. هكذا سخر نشطاء السوشيال من هاري وميجان ميركل بعد ترك القصر الملكي

القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة

شغل سلايف.. ميجان ميركل وكيت ميدلتون بنفس المعطف.. من الأجمل؟

ترشيحاتنا

نصائح لمعرفة العمر الافتراضي لكاوتش السيارة وكيفية المحافظة عليه.. صور

ماذا لو تعطلت الدراسة بـ عين شمس بسبب كورونا ؟ الجامعة ترد

شاهد .. أشرس القبائل الإثيوبية .. نساؤهم يحملن الكلاشنكوف

حقيقة وفاة مدرب الزمالك السابق بسبب كورونا

كلام نهائي.. وزير التعليم: لن نعطل الدراسة

أصابع الاتهام تشير إلى تورط الإخوان في محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور