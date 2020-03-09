لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية

انضمت اليوم ميجان ميركل و زوجها الأمير هاري إلى أفراد العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة ملكية رسمية لهما قبل توديع الحياة الملكية البريطانية بعد قرار الثنائي بالانفصال عن العائلة.
والتقى هاري وميجان بأفراد العائلة الملكية في يوم الكومنولث في دير وستمنستر الذي يعقد كل عام في نفس اليوم .
ويعتبر ذلك أول لقاء ملكي رسمي يجمع الشقيقين الاميرين ويليام و هاري و زوجتيهما كيت ميدلتون و ميجان ميركل ، كذلك يعتبر ذلك أول لقاء رسمي يجمع ميجان ميركل بالملكة اليزابيث بعد قرار هاري و ميجان بالانفصال عن العائلة و موافقة الملكة على قرارهما .