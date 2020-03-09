لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية

انضمت اليوم ميجان ميركل و زوجها الأمير هاري إلى أفراد العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة ملكية رسمية لهما قبل توديع الحياة الملكية البريطانية بعد قرار الثنائي بالانفصال عن العائلة.





والتقى هاري وميجان بأفراد العائلة الملكية في يوم الكومنولث في دير وستمنستر الذي يعقد كل عام في نفس اليوم .



