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رياضة

بعد الرحيل عن الأهلي | نجم الزمالك يكشف كواليس صعوده إلى الفريق الأول

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:55 م
احمد عيد ومصطفي محمد
احمد عيد ومصطفي محمد
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حسن العمدة
تحدث أحمد عيد ناشئ الزمالك عن مشواره داخل القلعة البيضاء منذ انضمامه.

وقال عيد عبر قناة الزمالك، إن جمال الريس كان مدربا في مركز شباب أرض اللواء، اصطحبني لاختبارات الزمالك تحت قيادة رفاعي محمد وأحمد عبد المقصود وأمير عبدالعزيز المشرف على قطاع الناشئين.

وتابع أنه نال إشادة المدربين هناك وبدأ مسيرته مع الزمالك، في النهاية هو شرف كبير لأي لاعب باللعب لنادي الزمالك.

وأضاف، أوجه الشكر لـ باتريس كارتيرون على منحي هذه الثقة وساعدني على التألق، حيث اجتهدت في التدريبات وانتظرت الفرصة حتى حصلت عليها.

واختتم أحمد عيد تصريحاته، أن كارتيرون يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين، ولا يقتصر ذلك على الأساسيين فقط بل جميع اللاعبين، حيث يتوجه لغرفة كل لاعب في الفريق ليتحدث معه عن الكثير من الأمور.
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