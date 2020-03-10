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توك شو

حسني صالح: حنان مطاوع نجمة بلا حدود..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:58 ص
المخرج حسني صالح
المخرج حسني صالح
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محمد حليم قنديل
قال المخرج الكبير حسني صالح، إن الفنانة حنان مطاوع نجمة بلا حدود وأثبتت وجودها، مضيفا أنه يتابعها منذ مسلسل "عمرو بن العاص".

وأضاف المخرج حسني صالح خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الفنانة سوسن بدر كانت تستشيره فى كافة تفاصيلها الشخصية وفى المكياج أيضا فى مسلسل الرحايا وتنفيذ المشاهد الخاصة بها.

وتابع المخرج حسني صالح، أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان الترشيح الأول لمسلسل شيخ العرب همام قبل أختيارهم للفنان الراحل نور الشريف ولكنه رفض خوفا من روعة أداء نور الشريف فى مسلسل الرحايا.

وأوضح المخرج حسني صالح، أن مسلسل وادي الملوك كان رواية الأديب محمد المنسي قنديل، مشيرا إلى أن سيناريو وحوار مسلسل وادي الملوك كان لعبد الرحمن الأبنودي.

وأشار إلى أن مسلسل الرحايا لم يعدل فيه حرفا واحدا مما كتبه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، مضيفا أن الفنان نور الشريف كان متوهجا فى هذا العمل النادر وقد أبدع فى أداء دور الشخصية.

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