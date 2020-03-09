AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير قطاع الأعمال : 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج خلال 3 سنوات.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:54 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
Advertisements
محمود محسن
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة لديها خطة كاملة لتطوير 70 شركة من شركات قطاع الأعمال العام مؤكدا أن خطة تطوير الشركات يتم تمويلها من خلال بيع واستبدال الأصول غير المستغلة.

وأضاف توفيق خلال لقاء له لبرنامح القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث أنه تم توقيع بروتوكولات مع الجهات الحكومية الدائنة لاستبدال المديونيات بأصول غير مستغلة.

وتابع وزير قطاع الأعمال أن  الوزارة بدأت بفحص 80 شركة من شركات القطاع العام الأكثر تأثيرا.

وأشار هشام توفيق ، الى أن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج  كسرت حاجز الـ 21 مليار جنيه، خلال 3 سنوات.

ولفت وزير قطاع الأعمال الى أن هناك 53 شركة تخسر، ومن بينها 26 شركة خسارتها تصل إلى 93%، والدولة تعمل على إنقاذها بخطة متكاملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسوية المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام يتصدر أولويات الوزارة خلال 2019

تعاون بين قطاع الأعمال و الاستثمار لإعداد كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية

هشام توفيق: لدينا استعداد للدخول فى شراكات مع القطاع الخاص.. فيديو

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. وعبد العال يطالب الحكومة بخطة تفصيلية قبل التصرف في أراضي الشركات

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدا من شركة ريتر السويسرية

هشام توفيق: تصنيع 4 منتجات قطنية للتصدير بعد تطوير شركات الغزل والنسيج

ترشيحاتنا

تخفيف عقوبة كهربا .. شوبير: اللجنة الخماسية ظروفها صعبة

تقرير مغربي| الوداد يتخطى الأهلي والترجي ويرتقي لصدارة الأندية الأفريقية

أخبار الفن.. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

اللواء عباس كامل يؤكد لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني دعم مصر لـ السلطة الانتقالية

نصائح لمعرفة العمر الافتراضي لكاوتش السيارة وكيفية المحافظة عليه.. صور

الصحة العالمية تحذر: كورونا يتحول إلى وباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور