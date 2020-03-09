وزير قطاع الأعمال : 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج خلال 3 سنوات.. فيديو

أكد ه شام توفيق ، و زير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة لديها خطة كاملة لتطوير 70 شركة من شركات قطاع الأعمال العام مؤكدا أن خطة تطوير الشركات يتم تمويلها من خلال بيع واستبدال الأصول غير المستغلة.





وأضاف توفيق خلال لقاء له لبرنامح القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث أنه تم توقيع بروتوكولات مع الجهات الحكومية الدائنة لاستبدال المديونيات بأصول غير مستغلة.









وأشار هشام توفيق ، الى أن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج كسرت حاجز الـ 21 مليار جنيه، خلال 3 سنوات.



