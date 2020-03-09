محافظة المنوفية تكشف سر إلغاء البصمة للموظفين.. فيديو

قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، أن إجراء البصمة الغرض منه هو التأكيد على سير العمل ومصالح المواطنين، موضحا أن المحافظ أعاد الطرق القديمة بدلا من البصمة خوفا من فيروس كورونا.





وأضاف خلال برنامج «التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، أن الوحدات المحلية والمحافظة والمستشفيات تم إلغاء البصمة بها؛ وذلك كإجراء احترازي لعدم نقل الفيروس.





وأشار موسى، أنه من الأفضل عدم الملمسات بين الموظفين حتى لا نساعد على انتشار المرض بين المواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم البدء في تنفيذ الإجراء بداية من اليوم .





ومن جانبه أشاد «الابراشي» بقرار محافظ المنوفية للمساعدة في القضاء على الفيروس؛ لافتا أن إيطاليا ألغت التجمعات ومنها المشجعين في المدرجات.