AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظة المنوفية تكشف سر إلغاء البصمة للموظفين.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:54 م
البصمة
البصمة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، أن إجراء البصمة الغرض منه هو التأكيد على سير العمل ومصالح المواطنين، موضحا أن المحافظ أعاد الطرق القديمة بدلا من البصمة خوفا من فيروس كورونا. 

وأضاف خلال برنامج «التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، أن الوحدات المحلية والمحافظة والمستشفيات تم إلغاء البصمة بها؛ وذلك كإجراء احترازي لعدم نقل الفيروس. 

وأشار موسى، أنه من الأفضل عدم الملمسات بين الموظفين حتى لا نساعد على انتشار المرض بين المواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم البدء في تنفيذ الإجراء بداية من اليوم .

ومن جانبه أشاد «الابراشي» بقرار محافظ المنوفية للمساعدة في القضاء على الفيروس؛ لافتا أن إيطاليا ألغت التجمعات ومنها المشجعين في المدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفحص الحرارى.. الصين تفرض إجراءات وقائية مشددة تجاه فيروس كورونا..شاهد

حقيقة وقف الرحلات السياحية الصينية إلى المقصد المصرى

فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم.. الإمارات تعلن 4 إصابات والسودان حالة.. وأمريكا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها.. وقرار عاجل من الصين

تفاصيل زيارة وزيرة الصحة لمستشفيات الأقصر.. هالة زايد: لم نكتشف أي حالات مصابة بفيروس كورونا.. والمحافظة سجلت 610 آلاف مواطن بالتأمين الصحي الشامل

فيروس كورونا يزعزع النظام الإيراني.. مصرع 9 مصابين على الأقل

مصر تعلن خلوها من فيروس كورونا وتركيا تصعد عملياتها العسكرية في إدلب بعد مقتل عشرات من جنودها.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترشيحاتنا

شاهد .. فيديو مسرب يورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائي إفريقيا

موجود في كل بيت .. طعام خارق يحمي من أمراض القلب

إجراء غشيم.. نشأت الديهي يوجه رسالة نارية لـ إثيوبيا.. فيديو

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا

بسبب كورونا .. رئيس الوزراء : تعليق الفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين

وزير التعليم : لو عطلنا الدراسة شهر الآن سنعوضه في نهاية العام ولا فصال في ذلك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور