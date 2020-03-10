"التعليم والدمج لذوي الاحتياجات الخاصة"..محاضرة بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث نفذ قصر ثقافة شرق النيل ورشة فنون تشكيلية عن معالم محافظة بني سويف وتم عمل مجسمات لهرم ميدوم، دير كنيسة العذراء مريم، مسجد السيدة حورية، متحف آثار بني سويف باستخدام ورق كرتون، رمل، فوم، شمع وغراء، كما أقامت مكتبة دلاص ورشة فنية تشكيل بالسيديهات.





أقامت مكتبة سمسطا ورشة لإعادة تدوير خامات البيئة بطريقة القص واللصق، بينماعقد قصر ثقافة ببا أمسية شعرية حول السرد بحضور مجموعة من الشعراء محمود توفيق ألقى قصيدة المرايا، محمد السوس شارك بقصيدة قطر البوح، خالد العطار بقصيدة بكره أجمل، عصام فؤاد بقصيدة عادت.









نفذ بيت ثقافة أهناسيا المدينة بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ووزارة الصحة بحضور إيمان علي أخصائي مكافحة العدوى باهناسيا وهالة سيد عبد المقصود مشرفة الحملة والشيخ عصام سيد رياض نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الشيخ محمود جابر واعظ بالمنطقة بمدرسة اهناسيا الرسمية للغات، محاضرة عن "مكافحة الأمراض وكيفية الوقاية منها" تناولت تعريف الفيروس بأنه دور برد مع أرتفاع مستمر في درجات الحرارة وتعرق وخمول في الجسم، كما تضمن الحديث طرق الوقاية وهي الغسيل الدائم لليدين ونظافة الأظافر وتنشيف اليدين وعن أسباب العدوى هي الأكل غير الصحي ومخالطة المصابين والمناديل المستعملة، بجانب مائدة مستديرة حول تاريخ محافظة بني سويف والتي تعد من أهم المحافظات الموجودة وتقع في جنوب إقليم القاهرة الكبرى وذات أهمية أثرية وصناعية وزراعية وتشتهر بصناعة النسيج، الورق، البلاستيك، والخشب وبها أماكن أثرية مثل هرم ميدوم والكنائس القديمة وتتكون من 7 مراكز و39 وحدة قروية و222 قرية تابعه لها.





كما قدم بيت الثقافة محاضرة حول "ظاهرة الحيوانات الضالة وكيفية مواجهتها" وتحدث مسؤول النشاط عن تعريف الحيوانات الضالة بأنها الحيوانات التى لاصاحب لها وتسكن الأماكن المهجورة والشوارع ولا تخضع إلى رعاية بيطرية ثانيًا، ويمكن مواجهتها بإبلاغ الجهات المعنية وهى الطب البيطري والشرطة عن أماكن تواجدها.