أهمية الحوار الثقافي للتواصل والبناء بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث عقد بيت ثقافة ابوجرج محاضرة عن "أهمية الحوار الثقافي للتواصل والبناء" بمدرسة صفط ابوجرج رقم 3، قدمها محمود نجاح وأوضح فيها أهمية الحوار الثقافي عن طريق إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات الثقافية والورش الفنية كمحاور ثقافية للوقاية من التطرف الفكرى وفي التوعية لمواجهة الأزمات والقضايا التي تواجه المجتمع وأيضا في تنمية ثقافة الحوار والإختلاف لدي الشباب ونشر الوعي الثقافي بين الأجيال ليصبح جيل مثقف قادر علي مواجهة المشكلات التي تعوق بناء وتقدم المجتمع .



