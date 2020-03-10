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ثقافة

أهمية الحوار الثقافي للتواصل والبناء بثقافة المنيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
 أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث عقد بيت ثقافة ابوجرج محاضرة عن "أهمية الحوار الثقافي للتواصل والبناء" بمدرسة صفط ابوجرج رقم 3، قدمها  محمود نجاح وأوضح فيها أهمية الحوار الثقافي عن طريق إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات الثقافية والورش الفنية كمحاور ثقافية للوقاية من التطرف الفكرى وفي التوعية لمواجهة الأزمات والقضايا التي تواجه المجتمع وأيضا في تنمية ثقافة الحوار والإختلاف لدي الشباب ونشر الوعي الثقافي بين الأجيال ليصبح جيل مثقف قادر علي مواجهة المشكلات التي تعوق بناء وتقدم المجتمع .

نظمت مكتبة ابوان الثقافية محاضرة بعنوان "ورشة تدريب عملي لتصميم نموذج في برنامج اكسيل" قدمها محسب عبد الحميد بمدرسة ابوان الابتدائية، كما أعدت مكتبة إسحاق الثقافية محاضرة "عظماء من بلدنا..صفية زغلول" بمدرسة بنى سالم الثانوية المشتركة، حاضرها أسامة احمد على، وتحدث عن صفية زغلول ووقوفها فى صفوف النساء المتظاهرات المنددات بالاحتلال الإنجليزي والمطالبة بحصول مصر على الإستقلالها من قبضة الإنجليز بعد رحيل "سعد زغلول" في 23 أغسطس عام 1927، وعاشت عشرين عامًا لم تتخل فيها عن نشاطها الوطني، وتوفيت ام المصرين  في 12 يناير 1946، وكتبت وصيتها قبل ذلك بأيام توصي فيها بتركتها إلى خدمها.
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