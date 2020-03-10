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اقتصاد

أسهم أوروبا تغلق عند قاع 8 أشهر بعد انهيار أسعار النفط

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:57 ص
الاسهم الأروبية
الاسهم الأروبية
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رويترز

أغلقت أسهم أوروبا عند أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر أمس  الاثنين، لتهوي داخل نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار بعد انهيار في أسعار النفط عَمّق المخاوف من ركود عالمي في ظل تفشي فيروس كورونا.

 

وتحمل مؤشر قطاع النفط والغاز معظم الخسائر، لينحدر نحو 17 بالمئة بعد أن فقدت أسعار الخام ثلث قيمتها بفعل بواعث القلق حيال حرب الأسعار الدائرة بين السعودية وروسيا.

 

وأقفل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 7.4 بالمئة، في أسوأ أيامه منذ الأزمة المالية في 2008 و2009.

 

فقدت الأسهم الأوروبية حتى الآن نحو ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها منذ أوقد الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء العالم شرارة عمليات بيع في فبراير شباط، حيث بدا مرجحا أن يعطل تفشيه النشاط الاقتصادي في شتى بقاع العالم.

 

وقال أندريا سيسيوني، مدير الاستراتيجية لدى تي.اس لومبارد في لندن، ”صدمة النفط تؤدي لتفاقم أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

 

”في المدى القصير، ومهما يكن من يشعر بألم صدمة الأسعار - فإنهم سيتحركون على الفور ويقلصون الإنفاق ويقلصون الاستثمار، أما الفائزون فيتحركون بتدرج أكبر بكثير.“

 

وهوت الأسهم النرويجية المنكشفة على أسعار النفط الخام 9.4 بالمئة، في أسوأ يوم لها منذ أكثر من 30 عاما، في حين فقد المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن الثري بأسهم شركات السلع الأولية 7.7 بالمئة.

 

وفقدت أسهم شركتي النفط العملاقتين بي.بي ورويال داتش شل نحو 20 بالمئة، في حين هوى سهم بانورو إنرجي النرويجية 39 بالمئة.

 

وتزيل سهم تالو أويل الأداء على ستوكس 600 بخسارة تقترب من 32 بالمئة.

 

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية بشدة، مع هبوط شركات التعدين وصناعة السيارات والبنوك، وجميعها حساسة للنمو، حوالي عشرة بالمئة.

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