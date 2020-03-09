ربيته على الشجاعة.. والد الشهيد خالد مغربي: كل شهيد له قصة مختلفة عن الآخر ..فيديو

قال محمد كمال مغربي، والد الشهيد خالد مغربي، إن كل شهيد له قصة، وكل قصة شهيد مختلفة عن الأخرى.





وأضاف محمد المغربي، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، "ربيت خالد على الشجاعة والشهامة، وكان منذ صغره يريد أن يتعلم السباحة والرماية وركوب الخيل".





وأوضح محمد المغربي، "كنت أذهب إلي المصيف حتي أقوم بتعليمه السباحة وكنت أذهب به إلى الموالد حتى أقوم بتعليمه الرماية وعندما طلب مني أن أعلمه ركوب الخيل قلت له هتتعلمهم في كلية الشرطة والكلية الحربية".









وتابع محمد المغربي، "عندما انتهى خالد من دراسة الثانوية قام بالتقديم في كلية الشرطة والحربية واجتاز الاختبارات في الكليتين وبعدها قام بدخول الكلية الحربية".





واستكمل محمد المغربي، أن خالد دخل الكلية الحربية في 2011 وتخرج فيها 2014 وهذه أول دفعة تتخرج في الكلية الحربية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، وبعدها أصر على أن يدخل الصاعقة حتى يكون بطلا.