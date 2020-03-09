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كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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رشا عوني
انضمت اليوم ميجان ميركل و زوجها الأمير هاري إلى أفراد العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة ملكية رسمية لهما قبل توديع الحياة الملكية البريطانية بعد قرار الثنائي بالانفصال عن العائلة. 

والتقى هاري وميجان بأفراد العائلة الملكية في يوم الكومنولث في دير وستمنستر الذي يعقد كل عام في نفس اليوم .

لم يكن اللقاء مجرد لقاء ملكي عابر على ميجان ميركل التي قررت هي و زوجها الأمير هاري الانفصال عن الحياة الملكية وتأسيس حياة هادئة مستقرة مع طفلهما ارتشي، لكن في اللقاء الأخير يبدو أن ميجان ميركل قررت أن تنافس كافة نساء العائلة الملكية البريطانية وبالأخص كيت ميدلتون زوجة الأمير البريطاني ويليام والمعروفة بأناقتها ، فاختارت ميجان ميركل إطلالة فخمة تليق بالحدث و بالعائلة . 

وظهرت ميجان ميركل في فستان مميز باللون الاخضر، وجاء سادة بسيطا في غاية الأناقة وهو من تصميم ايميليا وكستيد، كما اختارت معه قبعة أنيقة بنفس اللون منحتها اطلالة ملكية فخمة .

واستكملت ميجان ميركل إطلالتها المميزة بحقيبة يد باللون الزيتي مع حذاء أنيق بكعب عال باللون البيج،  وزوج من الأقراط الماسية.

وعلى الناحية الأخرى، تألقت كيت ميدلتون زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام بمعطف احمر فخم وهو من تصميم كاثرين ووكر، واختارت معه قبعة حمراء مميزة بنفس اللون، فهي إحدى القطع المميزة الخاصة بنساء العائلات الملكية. 
 
ويعتبر هذا أول لقاء ملكي رسمي يجمع الشقيقين الاميرين ويليام و هاري و زوجاتهما كيت ميدلتون و ميجان ميركل ، ويعتبر  أول لقاء رسمي يجمع ميجان ميركل بالملكة اليزابيث بعد قرار هاري و ميجان بالانفصال عن العائلة و موافقة الملكة على قرارهما . 
كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد
كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد
كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد
كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد
كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد
كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد
كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد
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