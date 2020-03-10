اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقتل «طالب الرحاب»

تنظر الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب، لسماع شاهد الإثبات التاسع.



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وأوضح المحامى ناصر عويس، محامى المتهمين من الخامس للثامن، أن مجرى تحريات المباحث أكد فى شهادته أمام هيئة المحكمة، أن المتهمين من الخامس وحتى الثامن استدرجا المجنى عليه بنية تأديبه أو الانتقام منه، وليس قتله.

كانت المحامية إنجى على، المحامية عن المتهم الرابع، أكدت أن دفاع المتهمين الأول والثانية طلبا عرض المتهمة حبيبة على لجنة طبية ثلاثية للتأكد من عذريتها، موضحة أن الطب الشرعى سبق وأن فصل فى هذا الموضوع مؤكدًا عذرية المتهمة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين، معتصم أحمد عبد الرحمن، و حسام الدين فتحى.

كان النائب العام، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.