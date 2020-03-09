عاجل .. الوزراء الإيطالي يوقف الأحداث الرياضية بما فيها الدوري بسبب كورونا

كانت اللجنة الأولمبية الإيطالية، اليوم الإثنين قد طالبت بشكل رسمي، الحكومة، تعليق جميع الأنشطة الرياضية في البلاد، حتى الثالث من شهر إبريل القادم، بسبب فيروس كورونا.





ونشرت اللجنة الأولمبية الإيطالية بيانًا طالبت فيه الحكومة بتعليق جميع الأنشطة الرياضية المحلية في البلاد، بسبب فيروس كورونا، حتى 3 إبريل من الشهر القادم.









يذكر أن الدوري الإيطالي قد قرر أن تقام مبارياته بدون حضور جماهيري، وذلك بسبب فيروس كورونا، لكن إصابة لاعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، جعل الأندية تطالب بإلغاء الدوري، حيث أن إيطاليا أكثر البلدان الأوروبية تسجيلًا لحالات الوفيات والإصابة بفيروس كورونا.