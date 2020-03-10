جامعة حلوان تكشف حقيقة وجود حالة كورونا بها..رئيس الجامعة يضع خطة لإدارة الأزمة حال تعطل الدراسة.. المجلس الأعلى للجامعات يقرر الموقف من تعطيل الدراسة غدا

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، قد كشف عدد إجمالي الإصابات من الحالات التي ثبتت إيجابيتها حتى الآن في المعامل المركزية وصلت الي 55 حالة بفيروس الكورونا في مصر.





وأكد «خالد مجاهد» خلال تصريحات تلفزيونية، أن المعامل المركزية انتهت منذ دقائق من تحليل العينات التي أرسلت إليهم خلال اليوم، موضحا أن إجمالي الحالات التي تحولت من إيجابي الي سلبي «المتعافين» 12 حالة ومتبقي 43 حالة وباقي في المستشفى للعزل.









نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك كشف مستعجل بقيمة 2500 جنيه ، والسعر واحد وهو 1000 جنيه للمصريين والأجانب 70 دولار بما يعادل الـ 1000 جنيه ولا يوجد كشف مستعجل.





وأوضح أنه هناك إجتماع الأن في مجلس الوزراء بين المهندس مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والوزراء المعنيين بشأن موضوع الـ PCR، مؤكدا أن هناك تنسيق علي أعلى مستوى وموقع الكتروني جار تجهيزه وخط ساخن.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان امس الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩).







