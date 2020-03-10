جامعة حلوان تكشف حقيقة وجود حالة كورونا بها..رئيس الجامعة يضع خطة لإدارة الأزمة حال تعطل الدراسة.. المجلس الأعلى للجامعات يقرر الموقف من تعطيل الدراسة غدا

حال تعطيل الدراسة .. جامعة حلوان تضع 3 طرق للتعليم عن بعد
ماجد نجم يكشف حقيقة وجود حالة كورونا في جامعة حلوان
المجلس الأعلى للجامعات يقرر الموقف من تعطيل الدراسة غدا
بعد انتشار شائعات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حول وجود حالة مصابة بـ فيروس كورونا بجامعة حلوان صباح اليوم . نفى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وجود أي إصابات بفيروس "كورونا". بالجامعة.
وأضاف نجم، في تصريح خاص لصدى البلد، أنه يجب تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
أعلنت صفحة جامعة حلوان الرسمية عن عدم وجود أي إصابات بـ فيروس كورونا داخل الجامعة، وأن ما تداولته بعض الصفحات غير الرسمية عن وجود إصابات بالجامعةغير صحيح، لذا يرجى توخي الحذر في نقل المعلومات.
وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، قد كشف عدد إجمالي الإصابات من الحالات التي ثبتت إيجابيتها حتى الآن في المعامل المركزية وصلت الي 55 حالة بفيروس الكورونا في مصر.
وأكد «خالد مجاهد» خلال تصريحات تلفزيونية، أن المعامل المركزية انتهت منذ دقائق من تحليل العينات التي أرسلت إليهم خلال اليوم، موضحا أن إجمالي الحالات التي تحولت من إيجابي الي سلبي «المتعافين» 12 حالة ومتبقي 43 حالة وباقي في المستشفى للعزل.
نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك كشف مستعجل بقيمة 2500 جنيه ، والسعر واحد وهو 1000 جنيه للمصريين والأجانب 70 دولار بما يعادل الـ 1000 جنيه ولا يوجد كشف مستعجل.
وأوضح أنه هناك إجتماع الأن في مجلس الوزراء بين المهندس مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والوزراء المعنيين بشأن موضوع الـ PCR، مؤكدا أن هناك تنسيق علي أعلى مستوى وموقع الكتروني جار تجهيزه وخط ساخن.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان امس الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩).
خاطب المجلس الأعلي للجامعات، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، ومنها «وضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة».
وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لديها خطة محكمة لتطبيقها فى هذا الوضع وهي اللجوء إلى التعليم عن بعد.
وأوضح نجم لصدى البلد أن ذلك سيتم عن طريق نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات الفيس بوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات.
وأكد نجم أن أغلب كليات جامعة حلوان جاهزة لتطبيق هذه الطريقة وعلى اتم الاستعداد لها، مشيرا إلى أن تطبيقها سيتيح فرصة للجامعة لتطبيق تجربة التعليم عن بعد السائدة بأغلب دول العالم.
أكد الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس أن المجلس الأعلي للجامعات سوف ينعقد غدا بحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية وهو من يقرر موقف الدراسة بسبب فيروس كورونا.
وردا على الشائعات الواردة حول تعطيل الدراسة في الجامعة، أشار عبد الحميد إلى أنه لا نية لتعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا.
وقال عبد الحميد في تصريحات لـ صدي البلد إن الجامعة تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية لحماية الطلاب، موضحا أن جميع الكليات في الجامعة تقوم بعمل ندوات توعية ضد الفيروس للحفاظ على سلامة الطلاب.