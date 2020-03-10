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توك شو

"المواعين للرجالة".. قصة حملة جديدة ضد الأزواج.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:13 ص
زوج وزوجة
زوج وزوجة
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عادل نصار
كشفت هاجر حمدي مؤسسة حملة "المواعين للرجال" عن فكرة الحملة وأهدافها، قائلة :"إن فكرة الحملة جاءت عندما وجد ابني أن والده يساعدني في أعمال المنزل، وقال لأبوه إن الرجال لا يفعلون ما تفعله ويساعدون زوجاتهم".

وأضافت حمدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، :"قعدت مع أصدقاء لي من الإعلاميين وتحدثنا في هذا الأمر، وفكرنا في تغيير ثقافة المجتمع ودشنا الحملة". 

وأردفت مؤسسة حملة "المواعين للرجال"، أن محمود عيسي هو صاحب فكرة الحملة وتم اختيار "المواعين" لأنها أكثر شيء متعب للمرأة في الأعمال المنزلية، لافتة إلى أنه :"مش معناها أن الرجل يغسل المواعين فقط، ولكن مساعدة المراة في الأعمال المنزلية، وفي الحقيقة مجتمعنا يرى أن الأعمال المنزلية خاصة بالمرأة وهذه النظرة يجب أن تتغير".
 
وأكلمت مؤسسة الحملة، :"وجدنا رد فعل غير محمود واتشتمنا كتير، ومن السيدات أكتر من الرجالة، والسيدات ترى أن شغل البيت للبنت ومش للولد، ونرى أن ثقافة المجتمع في هذا الأمر جاءت منا كسيدات ومن يغيرها لا بد ان يكون النساء".

فيما علق الإعلامي سيد علي: "المواعين للرجالة؟.. يا سلام".
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