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الوزراء يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى فندق بمصر الجديدة..فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن

أكد المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أنه من المتوقع أن تصدر وزارة الصحة بيانا للكشف عن حقيقة وجود فندق بمنطقة مصر الجديدة به إصابات بفيروس كورونا مؤكدا أنه ليس لديه أي معلومات حول حقيقة الأمر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية الحدث أن هناك قرارًا بتعليق جميع الفعاليات والأنشطة التي تشهد تواجد عددٍ كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار سيشمل 5 نماذج ويخضع للدراسة

 

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث"، أن هذا القرار كان ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذه.


وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار من المتوقع أن يطبق على المعارض والمؤتمرات والموالد والحفلات الغنائية سواء في الاستاد أو الصالات المغطاة أو في الهواء الطلق.


وأشار إلى أن الفعاليات التي ستقام بالمحافظات ستكون تحت تقييم المسئولين عن المحافظة خاصة أن التجمعات الكبيرة تساعد على نشر المرض



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن قرار تعليق الفعاليات لا يتضمن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مؤكدا أن القرار ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد.

 

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