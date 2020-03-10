شغب المدارس.. طالب يعتدي على زميله بخشبة تحتوي على مسامير حديدية فى زفتى..صور

شهدت مدرسة مدرسة عبدالسلام سعد خيال الإعدادية، بقرية ششتا، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، بمحافظة الغربية واقعة غريب حين قام طالب بالتعدى على زميله بالصف الأول الإعدادي، فأصابه بجروح قطعية في الوجه، باستخدام خشبة بها مسامير حديدية وذلك داخل فناء المدرسة، في وجود المدير.





وأكد خيال مصطفي خيال، عم الطالب الذي تعرض للضرب أنه عند توجهه لإدارة المدرسة، لم يتلق أي مساعدة إيجابية من إدارة المدرسة، وبناءً عليه توجه إلى مركز شرطة زفتي، لتقديم بلاغ في إدارة المدرسة، ورافقه جمع من أهالي القرية.





وقال عم الطالب إنه سيكون حريصًا علي مصلحة الطالب بكل دقة ولن يتهاون لوجود والد الطالب المصاب خارج البلاد، وهو ولي أمره.





وتحرر المحضر رقم 39 أحوال مركز شرطة زفتى، وتم عرض الطالب المصاب علي مستشفي زفتي العام، لعمل تقرير طبي لعرض الأوراق على النيابة العامة.