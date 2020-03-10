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مرأة

بجنيه واحد فقط..مشروب طبيعي ينظف الجسم وينسف الوزن

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:14 ص
مشروب طبيعي
مشروب طبيعي
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أسماء عبد الحفيظ
يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول بعض المشروبات خلال الوقت الحالى نظرا لانتشار الأمراض فهذا المشروب غير المكلف ويعتبر بجنيه واحد فقط ،ومتاح طول فترة الصيف والشتاء والخريف والربيع يتم بيعه فى الأسواق ،يمكنك من خلاله تنظيف الجسم ونسف الوزن الزائد إذا كنت تعاني من السمنة والدهون الزائدة فى الجسم .


كشف موقع " power of positivity" عن مشروب طبيعى ينظف الجسم وينسف الوزن الزائد .

وصفة زيت البقدونس وعسل النحل

- مكونات مشروب زيت البقدونس لتنظيف الجسم :

- 1/2 ملعقة زيت البقدونس
- ملعقة عسل نحل
- عصير ليمونة مع بشر قشرها
- ملعقة زيت الزيتون


- الطريقة:

- قلبي المكونات السابقة جدًا مع بعضها البعض.
- ضعي المكونات في برطمان محكم الغلق واحفظيه في الثلاجة.
- تناولي ملعقة على الريق وقبل النوم بـ30 دقيقة.


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