رمضان على الأبواب.. كورونا يهدد إقامة الشعائر الدينية.. وأوقاف مصر والسعودية تواجهان الفيروس المميت بـ 14 قرارا

الأوقاف المصرية: قصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وألا تزيد على 15 دقيقة السعودية: منع الاعتكاف وتقليص المدة بين الأذان والإقامة في الصلوات إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين مؤقتًا لمنع انتشار كورونا



وجه فيروس كورونا ضربة قاسية للمسلمين حول العالم، بعدما أعلنت السعودية رسميًا عن تعليق تأشيرات العمرة ، وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا كإجراء احترازي، خوفًا على المعتمرين والزائرين، وتستقطب العمرة شهريًا مئات آلاف المسلمين، وتزيد حركتها بشكل ملحوظ قبل شهر رمضان الذي يحل بعد أقل من شهرين، ومؤخرًا قررت السعودية تقليل مدة خطبة الجمعة لتكون 15 دقيقة، والإقامة بين الصلوات 10 دقائق.





قررت السعودية إغلاق المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة، في غير أوقات الصلاة، بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، والقيام بعمليات تعقيم شاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إخلاء الحرم المكي والمسجد النبوي من المعتمرين في هذا الوقت من السنة، كما أمرت بإغلاق ساحة المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط، و كذلك قررت السلطات تعليق أداء العمرة ومنع المصلين من الاعتكاف داخل الحرم أو إدخال الأطعمة والمشروبات.





ماذا يحدث في رمضان

ويتساءل المسلمون حول العالم عن مصير إقامة الشعائر الدينية برمضان في السعودية، وعن إقامة صلاة التهجد وقيام الليل والصلاة في المسجدين الحرام والنبوي، خاصة أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة لحديث عبد الله بن الزبير، وحديث جابر رضي الله عنهم، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهو بألف صلاة، وذلك لما جاء عَنْ جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ»، وما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ- رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاةٌ فِي ذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاةٍ فِي هَذَا»؛ يَعْنِي: فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ.



