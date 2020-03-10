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جمال بخيت: تمويل البحث العلمي يحول الدول من الفقر إلى الغنى..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:00 ص
جمال بخيت
جمال بخيت
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إبراهيم القادري
قال الشاعر جمال بخيت، إن الدول الفقيرة التي تريد أن تكون غنية؛ يجب أن تقوم بتمويل البحث العلمي لأنه هو الذي من شأنه أن يجعل الدولة مصدرة بدلا أن تكون مستوردة.

وأضاف جمال بخيت خلال حواره في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون أى ، أن جميع المنتجات التي نقوم بشرائها هي نتاج للبحث العلمي، بداية من زجاجة المياه إلى الصاروخ والطائرة، بالإضافة إلي وسائل التكنولوجيا الحديثة .

وأوضح جمال بخيت ، إن لم نستطع تضييق فجوة البحث العلمي بيننا وبين العالم؛ سنظل في دائرة الفرق الي الابد؛ لان الدول الأخرى تفكر وتصنع وتخترع؛ نتيجة البحث العلمي.
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