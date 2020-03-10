يقدم الشيف الشربيني " طريقة عمل المصابيب " بمذاق الخليج ، تعتبر المصابيب من ضمن الحلويات المشهورة فى دول الخليج ، وعلى الرغم من أنها سهلة وسريعة التحضير الا أن المطاعم تشتهر بطهيها وتقدمها للزبائن، ويمكنك إعدادها بكل سهولة فى المنزل وبأقل التكاليف ويمكنك تقدمها للضيوف الزائرين.





مقادير عمل المصابيب :





دقيق أبيض - نصف كوب

دقيق أسمر - نصف كوب

بيض - 1

حليب بودرة - ملعقة كبيرة ونصف

خميرة - نصف ملعقة صغيرة

بايكنغ باودر - نصف ملعقة صغيرة

ماء دافئ - كوب أو أكثر بحسب الحاجة









طريقة عمل المصابيب





1- اخلطي الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر في وعاء كبير.

2- أضيفي الخميرة، البايكنج باودر، الحليب والبيض.

3- إبدئي بخفق المكونات معًا ثمّ أضيفي تدريجيًا الماء.

4- أضيفي ما يكفي من الماء الدافئ مع الخفق حتى تتجانس المكونات وتحصلي على عجينة سائلة.

5- غطي عجينة المصابيب و اتركي جانبًا لساعة من الوقت حتى تتخمر.

6- سخني مقلاة واسعة على النار وادهنيها بالقليل من الزيت.

7- خذي تباعًا مقدار صغير من العجين لتشكيل المصابيب.

8- قلبي المصابيب حتى تنضج من الجهتين.