يقدم الشيف الشربيني " طريقة عمل المصابيب " بمذاق الخليج ، تعتبر المصابيب من ضمن الحلويات المشهورة فى دول الخليج ، وعلى الرغم من أنها سهلة وسريعة التحضير الا أن المطاعم تشتهر بطهيها وتقدمها للزبائن، ويمكنك إعدادها بكل سهولة فى المنزل وبأقل التكاليف ويمكنك تقدمها للضيوف الزائرين.
مقادير عمل المصابيب :
دقيق أبيض - نصف كوب
دقيق أسمر - نصف كوب
بيض - 1
حليب بودرة - ملعقة كبيرة ونصف
خميرة - نصف ملعقة صغيرة
بايكنغ باودر - نصف ملعقة صغيرة
ماء دافئ - كوب أو أكثر بحسب الحاجة
طريقة عمل المصابيب
1- اخلطي الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر في وعاء كبير.
2- أضيفي الخميرة، البايكنج باودر، الحليب والبيض.
3- إبدئي بخفق المكونات معًا ثمّ أضيفي تدريجيًا الماء.
4- أضيفي ما يكفي من الماء الدافئ مع الخفق حتى تتجانس المكونات وتحصلي على عجينة سائلة.
5- غطي عجينة المصابيب واتركي جانبًا لساعة من الوقت حتى تتخمر.
6- سخني مقلاة واسعة على النار وادهنيها بالقليل من الزيت.
7- خذي تباعًا مقدار صغير من العجين لتشكيل المصابيب.
8- قلبي المصابيب حتى تنضج من الجهتين.
9- كرري العملية حتى انتهاء كمية العجين