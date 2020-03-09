تدشين الحملة القومية ضد الحصبة للكشف على الأطفال في الغربية.. صور

أعلنت مديرية الصحة بالغربية اليوم برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل الوزارة عن استعدادها لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة من ٨ حتي ٢٦ مارس.





يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة للقضاء علي مرضي الحصبة والحصبة الألمانية وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسيد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





وأشار وكيل وزارة الصحة الحملة من خلال الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والرعايات والحضانات والمدارس وبعض المواقع ويتم تطعيم الاطفال في الفئة العمرية من عمر ٩ شهور حتي ٦ سنوات بغض النظر عن سابقة التطعيم .





كما أوضح وكيل الوزارة أن الإصابة مع مراعاة مسافة بينية شهر بين التطعيم الروتيني والحملة أيهما أولا والطعم آمن وبالمجان وتحت إشراف طبي كامل.