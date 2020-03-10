3 وزراء على طاولة لجان النواب.. الإسكان يستعرض استراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين.. والجزار يؤكد:" قالوا لنا على العاصمة الإدارية فنكوش ودلوقتي بيتم التهافت عليها"

وزيرة البيئة تشرح جهود مواجهة المخلفات الإلكترونية

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شهدت لجان البرلمان، الاثنين، مشاركة 3 وزراء بفاعليات النقاش، حيث وزير الإسكان، للنقاش حول إستراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين وتسعيرها فى إطار البعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المحلى، ووزيرة البيئة لبحث دور وزارة البيئة في مجال المخلفات الإلكترونية ، ووزير الشباب لحل مشكلة مراكز الشباب المبنية علي أراض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية وأيضا إشكاليات تأمين دوري الدرجة الثالثة.





بلجنة الإسكان؛ حيث استراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين وتسعيرها فى إطار البعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المحلى، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.





قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لديها أراض شاسعة غير قادرة على استغلالها الاستغلال الأمثل، كما يتم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أنه قد صدر قرار جمهورى فى يناير 2018 يُمكن كل جهة صاحبة ولاية بإنشاء مجتمع متكامل قائم على نشاطها الأساسى، مؤكدا أن المدن الصناعية يجب أن تكون ملاصقة للعمران.





ولفت الوزير إلى أن هناك مصطلح "التنمية القائمة على المورد"، موضحا أن دولة اليابان ابتكرت أسلوبا جديدا فى التنمية غير قائم على المورد، قائلا: "مش شرط إن الصناعة تكون قائمة على المواد الخام المتوافرة فى المنطقة المحيطة بها، هناك أنشطة سكانية تقوم على الامتداد العمرانى والاستهلاك ووجود سوق قريب منها"، مشيرا إلى أهمية اختيار المواقع وترتيبها، قائلا: "لو بدأت ببيع أرض مش هكسب ومش هحقق نجاح".





وأضاف: "لما جينا نعمل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين دعينا المستثمرين وقالولنا دا فنكوش، ولما جينا نشتغل صرفنا مرافق على مدينة العلمين الجديدة حوالى 5 مليارات جنيه، وأنشأنا جامعتين متخصصتين فى الأنشطة الصناعية بتكلفة 15 مليار جنيه"، وتابع: "وبعد ما تم إنفاقه لتأهيل المدينتين بدأ المستثمرون والمطورون العقاريون فى التهافت على حجز أراضى فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة".





وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن القواعد الاقتصادية هى أساس المجتمعات العمرانية الجديدة وأماكنها، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة متعددة القواعد الاقتصادية وليست سياحية فقط، وأن الصناعة هى إحدى القواعد الرئيسية لها، لافتا إلى أنها تقع فى أقصى الغرب بالقرب من ميناء الحمراء ما يجذب لها الصناعات القائمة على المواد البترولية، فضلا عن الصناعات القائمة على الزراعات الطبيعية نظرا لكثافة الأمطار بالمنطقة.





ولفت إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع الأراضى الصناعية بسعر المرافق فقط دون إضافة سعر الأرض لتشجيع الأنشطة الصناعية، قائلا: "لا نبيع أرض، نحن ننظر لاستثمارات صناعية تساعد على سرعة توطين المواطنين فى المجتمع العمرانى، للمساعدة على سرعة الإعمار"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع أحد كبار المستثمرين فى قطاع الصناعة بمدينة برج العرب الصناعية لبناء سكن للعاملين أو توفير وحدات إسكان اجتماعى لهم وإخراج تلك الوحدات من منظومة الإسكان الاجتماعى.

وأشار الجزار، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ناجحة لأسباب فنية منها أنها تعمل على أساس التنمية المتكاملة، موضحا أن يتم إجراء دراسة للأماكن قبل إنشاء المشروعات، قائلا: "أى جهة لازم تصرف الأول عشان تحقق نجاح"، وضرب مثالا بمدينة ناصر أعلى الهضبة بمحافظة أسيوط وهى تبعد عن الطريق الغربى أمام مطار أسيوط نحو 3.5 كيلو متر، وتبعد عن المدينة 22 كيلو متر، موضحا أنه تم إنشاء طريق يربطها بمدينة أسيوط بطول 22.5 كليو متر بتكلفة بلغت نحو 2.3 مليار جنيه.

وأضاف: "الآن لدينا مدينة متكاملة بفارق 6 درجات عن درجة الحرارة فى أسيوط، وتم إنفاق 6 مليارات جنيه فى 19 شهر على هذا المكان حتى أصبح مؤهلا للتنمية العمرانية والصناعية"، مضيفا أنه بعد الإقبال الكبير الذى فاق التوقعات على مدينة بدر بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتم الآن إنشاء مجتمع عمرانى جديد "حدائق العاصمة" بعد مدينة بدر، ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

و بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحث الأعضاء دور وزارة البيئة في مجال المخلفات الإليكترونية، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والتي أكدت إنه تم توقيع بروتوكول مع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، لتجميع الأجهزة الإليكترونية والكهربائية المستعملة التي يرغب أصحابها من التخلص منها، وذلك من الجامعات، تمهيدًا لتوجيها إلى المصانع المختصة بتدوير هذه المخلفات.









وأضافت وزيرة البيئة، أن هناك لجنة وطنية تم تشكيلها للإدارة المستدامة للمخلفات الإليكترونية تضم في عضويتها 23 جهة مختلفة بالدولة ومنها وزارات الصحة والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى مصلحة الجمارك، تجتمع شهريًا لبحث كافة الأطر المتعلقة بالمخلفات الإليكترونية، مشيرة إلي وضع كتيب إرشادي لمفتشي الجمارك حول كيفية التعرف علي المخلفات الخطرة وإجراءات نقلها عبر الحدود طبقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.





وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه من المتوقع إصدار 4 أفلام الشهر القادم للتوعية حول مخاطر المخلفات الإليكترونية، بالإضافة إلي التنسيق مع شركات تشغيل المحمول وهيئة الخدمات الحكومية للإلتزام بقانون البيئة خلال طرح مناقصات المخلفات الإليكترونية.





ولفتت الوزيرة، إلي تنظيم العديد من ندوات التوعية حول "الادارة المستدامة للمخلفات الإليكترونية" والتي استهدفت مختلف الفئات من العاملين بالقطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية وكذلك شباب المدارس والجامعات بواقع 1500 مشارك.





كما أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على مواجهة المخالفات التى تتم فى قطاع التخلص من المخلفات الإليكترونية بشكل صارم لاسيما لخطورتها، مشيرة إلى أنه تم تقنين أوضاع 6 مصانع، لكن هناك قطاع غير رسمى بيحاول يلف حول الباب على حد قولها وتم رفض منحه التراخيص، بقولها : "القطاع غير الرسمى قادر يلف بأساليب مختلفة، لكننا غلظنا الغرامات فى قانون إدارة المخلفات الجديد.. ومش بنهزر".





وكشفت وزيرة البيئة، عن خروج أبلكيشين على الموبايل فى شهر يوليو القادم، (e تدوير)، يعمل على الربط بمنافذ بيع أجهزة كهربائية، بحيث يقوم المواطن بإبداء رغبته عبر الأبلكيشن فى التخلص من هاتفه المحمول، ليحصل على نقاط فى مقابل ذلك يستطيع من خلالها شراء أجهزة إليكترونية أخرى، وذلك بدلًا من الإلقاء بهذه الأجهزة فى القمامة.





وأشارت ياسمين فؤاد، إلى قيام الوزارة بالعمل على 3 محاور بالتوازى حول أهمية ترشيد الموارد الطبيعية من خلال حملات التوعية جنبًا إلى جنب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم مسابقة على مستوى المدارس الحكومية بـ27 محافظة، لإعادة استخدام المخلفات كل فيما يخصه والخروج بها إلى لوحه فنية أو منتج آخر أو شكل جمالي، وبالفعل وصل إلينا 4 ألاف منتج قام بتنفيذها تلاميذ يتراوح أعمارهم من 6 إلى 14 عاما.





وبلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، وافقت وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن الموافقة على تأمين مباريات فريق مركز شباب سمالوط بالقسم الثالث بالدورى الممتاز لكرة القدم- بمركز سمالوط- محافظة المنيا.





وطالب النائب سمير رشاد أبو طالب، بإعادة إقامة مباريات فريق مركز شباب سمالوط بالقسم الثالث بالدورى الممتاز لكرة القدم- بمركز سمالوط، خاصة أن الملعب كبير وصالح للعب عليه، مضيفا أن الأوضاع الأمنية مستقرة فى كل محافظات وأنحاء مصر.





وعقب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: "بخصوص قضية دخول الجماهير والتأمين فيما يتعلق بالموسم القادم أرسلنا لاتحاد الكرة، وسننسق مع الأمن، وهناك اشتراطات منها إقامة المباريات فى ستاد كبير وأضواء، والأمر ليس فقط لدورى القسم الثالث ولكن الدرجة الثانية أيضا، وحتى الدرجة الأولي".





وتابع وزير الشباب فى كلمته خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: "وقعنا مع إحدى الجهات السيادية لتطوير ستاد المنيا الرياضي".





وتطرق بحديثه فى أن هناك تعاون وتوافق مع وزارة الأوقاف، لحل مشكلة مراكز الشباب المبنية علي أراض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وتم الاتفاق على جدولة مستحقات "الأوقاف" لدى مديريات الشباب والرياضة، بعد شراء أرض الأوقاف بالتقسيط، وتبقى أقساط على مراكز الشباب لم يتم دفعها.





وقال وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين: "نسقنا وتعاونا مع وزارة الأوقاف، وتم التوافق علي سداد مستحقات الأوقاف، وأرسلنا لهم دفعات من الفلوس بعد جدولتها، وهذه المشكلة متراكمة منذ سنوات طويلة.





وطمأن وزير الشباب والرياضة، النواب الذين عبروا عن تخوفهم بسبب صدور أحكام قضائية ضد مراكز الشباب لصالح هيئة الأوقاف، والتي تلزم بالسداد أو الطرد وإلغاء المراكز، فقال الوزير: "لن يتم إلغاء حتي لو مكان صغير داخل مراكز الشباب، والمشكلة تم حلها بجدولة المستحقات وبدء السداد".





وبشأن ما ذكره النائب بسام فليفل، نائب دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان، عن ضرورة نقل مراكز الشباب المقامة على مساحة صغيرة إلى مساحات أراضى كبيرة لدى "الإصلاح الزراعى"، حتى تستوعب كل الأنشطة، رد الوزير، قائلا: "مفيش حاجة اسمها مركز شباب كبير وصغير، مركز الشباب يخدم القرية وشبابها، وتمارس فيها أنشطة عديدة ثقافية وشبابية، ولن نلغى أى مكان في مركز الشباب".