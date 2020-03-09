وزير الري: إثيوبيا كانت موافقة على كل الجوانب الفنية والقانونية قبل إعلانها رفض التوقيع

قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تلقي خبر اعتذار الجانب الإثيوبي عن التوقيع على اتفاق مباحثات واشنطن حول سد النهضة أثناء سفره إلى أمريكا لإتمام عملية التوقيع.





وأضاف محمد عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية، :" أمريكا قررت استكمال الاجتماع بحضور مصر والسودان وتم وضع تعديلات أخيرة على صياغة الاتفاق النهائي والأمور الفنية والقانونية حول سد النهضة ".





وتابع محمد عبد العاطي:" تم الاتفاق على كل الجوانب الفنية والقانونية بين الأطراف الثلاثة في اجتماعات ومباحثات وواشنطن، وأثيوبيا وافقت عليها بشكل كامل".





وأكمل محمد عبد العاطي:" في ملف التفاوض لا نحصل على كل شيء ولكن هناك حد أدنى نحصل عليه ولا نتنازل عنه وحصلنا على الجزء الذي يضمن استمرارية وجود المياه وحتى في فترات الجفاف و السنوات الشحيحة".





ولفت محمد عبد العاطي:" كان في فصال في كل كلمة وكل حرف خلال مباحثات واشنطن حول سد النهضة".



