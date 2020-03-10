حبس عصابة تنتحل صفة رجال شرطة بمنطقة عابدين

قررت النيابة العامة حبس عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بمنطقة عابدين.





نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط مرتكبى واقعة انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بمنطقة عابدين، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين على النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عابدين من عامل بمحل ملابس كائن بدائرة القسم بقيام مدير المحل عمله بتسليمه مبلغ 35 ألف دولار لتوصيله لمالك المحل عملهما بمسكنه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة وعقب خروجه من المحل وسيره بدائرة القسم استوقفه بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص زعموا بأنهم رجال الشرطة واستولوا منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول وهربوا.

فقد أسفرت تحريات فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 من المتهمين، وعثر بحوزتهم على طبنجة صوت وطلقات و2 جهاز لاسلكى وسيارة ميكروباص المستخدمة فى الواقعة، وكذا مبالغ مالية من عملات مختلفة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة، وقرروا بأنه نظرًا لسابقة عمل المتهم "الهارب" بالمحل وعلمه بخط سير المجنى عليه وصولًا لمسكن مالك المحل إتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة منتحلين صفة رجال الشرطة والاستيلاء منه على المبلغ المالى، وبتطوير مناقشتهم أضافوا بأن إجمالى ما تم سرقته مبلغ 9 آلاف دولار فقط وأن باقى العملات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.