AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هشام توفيق: دخول القطاع الخاص في المنافسة أثر على مبيعات شركات «الأعمال العام».. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:47 ص
هشام توفيق وزير
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
Advertisements
محمود محسن
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه مع دخول القطاع الخاص الحقيقي من خلال فترة السبعينيات إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي، والمنافسة بالسوق؛ كَشَفَ ضعف شركات قطاع الأعمال العام  ، مؤكدا أن هناك شركات كثيرة لم تحقق نسبة المبيعات المطلوبة. 

وأضاف توفيق خلال لقاء له لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية أن هناك شركات قطاع عام كثيرة اختفت مبيعاتها وذلك مع دخول القطاع الخاص بشكل قوي.

و تابع وزير قطاع الأعمال أنه سيتم العمل على 3 محاور لتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي يبلغ عددها 119 شركة ، مؤكدا: بدأنا بفحص 80 شركة من شركات القطاع العام الأكثر تأثيرا. 

وأشار هشام توفيق إلى أن هناك عدد من الشركات التي يتم تطويرها بالكامل مثل الدلتا للصلب لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات والذي يتم تطويرها بشكل جزئي. 

وقال وزير قطاع الأعمال العام إنه خلال عامين أو ثلاثة سننتهي من طرح الأراضي غير المستغلة للبيع، موضحا: أنشأنا إدارات تسويق مركزية في الشركة القابضة؛ لتسويق المنتجات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال: 700 مليون جنيه تكلفة تطوير الدلتا للصلب

من أصل 120.. قطاع الأعمال: 60 شركة نسعى لتطويرها خلال المرحلة الأولى.. فيديو

توقيع عقد إنشاء مسبك صلب بطاقة 10 آلاف طن سنويا وبتكلفة 300 مليون جنيه

السيسي يستعرض تطورات تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحديث الآلات والمعدات

القطاع العام: الانتهاء من تطوير جميع الشركات خلال 18 شهرا.. فيديو

هشام توفيق: تصنيع 4 منتجات قطنية للتصدير بعد تطوير شركات الغزل والنسيج

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب و شعر كيرلى ... شاهد أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى

الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا إلى 59 حالة

عماد متعب يكشف كواليس مرضه.. ومكالمة الخطيب للاطمئنان عليه

الوليد بن طلال يهادي السيدات والرجال بالسيارات.. تفاصيل

موجود في كل بيت .. طعام خارق يحمي من أمراض القلب

الوزراء يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى فندق بمصر الجديدة..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. رولز رويس ذهبية تعمل تاكسي في إحدى ولايات الهند.. صور

بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات تويوتا كورولا هايبرد الجديدة

بـ جيب جينز قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور