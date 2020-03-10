هشام توفيق: دخول القطاع الخاص في المنافسة أثر على مبيعات شركات «الأعمال العام».. فيديو

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه مع دخول القطاع الخاص الحقيقي من خلال فترة السبعينيات إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي، والمنافسة بالسوق؛ كَشَفَ ضعف شركات قطاع الأعمال العام ، مؤكدا أن هناك شركات كثيرة لم تحقق نسبة المبيعات المطلوبة.
وأضاف توفيق خلال لقاء له لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية أن هناك شركات قطاع عام كثيرة اختفت مبيعاتها وذلك مع دخول القطاع الخاص بشكل قوي.
و تابع وزير قطاع الأعمال أنه سيتم العمل على 3 محاور لتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي يبلغ عددها 119 شركة ، مؤكدا: بدأنا بفحص 80 شركة من شركات القطاع العام الأكثر تأثيرا.
وأشار هشام توفيق إلى أن هناك عدد من الشركات التي يتم تطويرها بالكامل مثل الدلتا للصلب لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات والذي يتم تطويرها بشكل جزئي.
وقال وزير قطاع الأعمال العام إنه خلال عامين أو ثلاثة سننتهي من طرح الأراضي غير المستغلة للبيع، موضحا: أنشأنا إدارات تسويق مركزية في الشركة القابضة؛ لتسويق المنتجات.