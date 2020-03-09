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ديني

الأوقاف: تكليف شويبة بتسيير أعمال مدير أوقاف السويس

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:29 م
الأوقاف
الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين،  قرارًا وزاريًا بتكليف الشيخ  ماجد راضي فرج شويبة مدير إدارة شرم الشيخ بجنوب سيناء بتسيير أعمال مدير أوقاف السويس.
  
يأتي ذلك بعد وفاة الشيخ محمد العجمي مدير المديرية في حادث سيارة الجمعة الماضيه في طريق عودته الى مسقط رأسه بمحافظة أسيوط. 

كما قررت وزارة الأوقاف قصر العمل بالمساجد، على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد على خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة على خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد؛ اتساقا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكدت الوزارة في بيان، أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مجمله لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت.

ونبهت الأوقاف على مديري المديريات بموافاة الوزارة في موعد أقصاه الأربعاء القادم بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة.

ونوهت بأن ذلك كإجراء وقائي مؤقت، معلنة عن مع تشكيل غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ  جابر طايع رئيس القطاع الديني وعضوية كل من:  الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.

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