ميكروب وله علاج.. تعليق مثير من نائبة برلمانية عن فيروس كورونا

أكدت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن "كورونا" له علاج ويمكن مواجهته، محذرة من الإهمال في اتباع التحذيرات التي تُطلقها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا.

وأضافت فهمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حكايات بلدنا"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، :" الناس تتطمن أن المرض ده له علاج، ونقول أن هناك مرض مش علشان نخوف الناس ولكن علشان أن نعرف أن هناك مرضا ونأخذ الحذر ونغسل أيدينا باستمرار"، مؤكدا أن كورونا ميكروب وعلاجه موجود.





وأكملت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه :"المفروض منزودش في الموضوع لكن علينا عدم التقليل منه، والناس محتاجة أن تطمن وأٌأكد أنه لا يوجد حاجة مخيفة من كورونا، وعلينا اتباع الإجراءات السليمة لمواجهة المرض، وده مرض دولي وأشعر أن الناس بتفكر أن احنا اللي علمنا المرض وهذا أمرا غير صحيح على الإطلاق".





وأردفت النائبة، :"العالم كله يعمل الآن محاصرة على هذا المرض وعلينا الحذر منه، ولا نهمل هذا الأمر، وأهم إجراء هو توعية الناس، ولابد أن نقول للناس حقيقة كورونا وتعريفهم بكيفية المواجهة".





واختتمت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه :"جاءات قبل ذلك أمراض أكبر من ذلك وبتعدي وعادي".



