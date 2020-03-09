وكيل صحة البحيرة: لا توجد أى حالات مصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة ، إن مديرية الصحة بالمحافظة اتخذت كافة الاجراءات والاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، وقامت بتجهيز مستشفى الصدر بدمنهور كمستشفى عزل للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.





وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من ضمن الإجراءات المتخذه هي متابعة حالات الوافدين من الخارج إلى محافظة البحيرة، والذي وصل عددهم حتى الآن إلى 1042 مواطنا، من خلال فرق الرصد بالمديرية التي تقوم بمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج بمنازلهم طيلة 14 يوما، وكذلك متابعة المخالطين المباشرين لهم على مدار 24 ساعة وأخذ عينات منهم وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن.





وأكد الدكتور يسرى أنه لم تظهر أو تثبت حتى الآن إصابة أي مواطن في المحافظة بالفيروس، وطمأن وكيل وزارة الصحة المواطنين بمحافظة البحيرة، وقال إنه لا داعي للذعر وإثارة البلبلة والالتفات وراء الشائعات غير المؤكده، مضيفا أن مديرية الشئون الصحية تعتبر المصدر الوحيد داخل المحافظة لإصدار أى بيانات.