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محافظات

توقيع الكشف الطبى على ١٣٨٠ مواطنا بقرية المريناب بمركز إدفو في أسوان

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:42 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
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أ ش أ
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجانى على المواطنين بقرية المريناب التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة فى إطإر تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة ) والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة وخاصة النائية والمحرومة منها لتوصيل هذه الخدمة للبسطاء بشكل مباشر .

وأشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن القافلة ضمت العديد من التخصصات والتى نجحت فى إجراء الكشوفات الطبية على ١٣٨٠ مواطنا ومواطنة.

وأوضح أن فعاليات القافلة الطبية شملت أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان ، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من ٣٨٩ سيدة من أهالى القرية .
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