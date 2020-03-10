ماجد التويجري يهاجم الاتحاد السعودي: نحتاج لقرارات انضباطية بوقف اللاعبين.. فيديو

هاجم الإعلامي السعودي ماجد التويجري، الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعدما أصدر العقوبات على فريقي الهلال والنصر السعودي.





وقال ماجد التويجري في تصريحات تلفزيونية: إن اللائحة بها العديد من العوار وأنها لابد من أن يتم تعديلها.





وأضاف:"من مشاكل لائحة لجنة الانضباط أنها لا يوجد بها أي إيقافات، على اللاعبين".





وأشار ماجد التويجري في تصريحاته، الي ان الغرامات المالية لن تؤثر على اللاعبين بسبب رواتبهم المرتفعة، ويجب ان يكون هناك ايقاف لعدد معين من المباريات من جانب لجنة الانضباط.





وقررت لجنة الانضباط تغريم كل من سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، ونور الدين امرابط بمبلغ قيمته 20 ألف ريال ، لغيابهما عن المؤتمرات الصحفية بعد المباريات.





وقررت اللجنة أيضًا تغريم فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال مبلغ 20 ألف ريال سعودي، لدخوله أرض الملعب في مباراة فريقه أمام الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهي نفس الغرامة التي وقعت على روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية.





ووقعت اللجنة غرامة مالية قيمتها 50 ألف ريال سعودي الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، لإهانته نادي النصر في وسائل الإعلام.



