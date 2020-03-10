مدرس ينهال باللكمات على وجه طالب في زفتى.. صور صادمة

قررت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم فتح باب التحقيق في واقعة تعدي مدرس على طالب بالصف الأول الثاني في العقد الثاني من عمره بسبب مشادات كلامية أثناء فعاليات اليوم الدراسي بمدرسة ثانوية تابعة بإدارة زفتى التعليمي .

صرح بذلك ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية لافتا إلي تكليفه الدكتور يسري عبد الغني مدير إدارة زفتى التعليمية بفتح باب التحقيق فى الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لمواجهة الأزمة ومحاسبة المقصر فى الواقعة .

كما رصدت غرفة العمليات والطوارئ بمديرية التربية والتعليم بطنطا تلقت شكوى رسمية من أقارب الطالب المعتدي عليه أفاد بتعرضه بلكمات بوجهه تسببت فى إحداث له ضرر نفسي وكسر أحد ضروسه بالفك الأمامي بالوجه .

وكانت المدرسة شهدت حادث تعدي مدرس على طالب يدعى "محمود خالد بالصف الأول الثانوي بالضرب المبرح أمام أعين زملائه وهو ما أثار حفيظة العاملين بالمدرسة وزملائهم وأصابهم بحالة من الاستياء والغضب الشديدين على مستوى قطاعات المدرسه .

كما أعلنت أسرة الطالب مذكرة رسمية إلى مدير الإدارة التعليمية بزفتى للتحقيق فى الأمر من قبل الطالب وولى امره وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حسب لوائح وزارة التربية والتعليم المنظمة للسير العملية التربوية .