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أخبار العالم

بعد تعليق الدراسة في السعودية.. 15 قناة لتعليم الطلاب

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:48 م
وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية
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محمود نوفل
أطلقت وزارة التعليم السعودية  15 قناة للطلاب والطالبات تعويضًا عن حضورهم اليومي لمدارسهم عقب قرار التعليق؛ إذ تتم متابعة دراستهم خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437 عمودي v، وسوف يكون البث مباشرًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12:30 ظهرًا.

وبهذا الإجراء أصبح دور الأسرة مهمًّا في تحفيز أبنائها، وفرض رقابة عليهم في متابعة الشرح اليومي من أجل تعويض المدرسة الواقعية، حتى يتم رفع تعليق الدراسة وفق لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتبارًا من اليوم الإثنين حتى إشعار آخر.

ويُشار الى ان المملكة العربية السعودية أعلنت، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة السعودية إنها سجلت 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 20 حالة.
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