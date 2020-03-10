استمرار مهرجان الأسر السادس لاتحاد طلاب زراعة عين شمس





وتستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من ١: ١٢ من مارس الجارى ويتضمن عددا من المسابقات في مختلف الأنشطة ويقام حفل فنى لتوزيع الجوائز في ختام المهرجان.

وتضمن الافتتاح طابور عرض للأسر فى ساحة الكلية وعرض أنشطة الطلاب الرياضية والعلمية والاجتماعية والثقافية والفنية.