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حوادث

مقتل مزارع على يد 3 أشخاص أخذا بالثأر بإحدى قرى ديرمواس بالمنيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:06 ص
حبس
حبس
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ايمن رياض
أقدم 3 أشخاص بقرية أسمو العروس بمركز ديرمواس جنوب المنيا علي قتل مزارع تربصوا له أثناء عودته من  عمله وانهالوا عليه بالشوم وقام أحدهم  بإطلاق الرصاص عليه فأردوه قتيلًا في الحال وذلك انتقامًا لنجل عمومتهم الذي  فقد إحدى عينيه علي يد والد المتهم خلال مشاجرة بينهما.


تلقي  اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل عامل بقرية أسمو العروس أثر وقوع مشاجرة بين عائلتي عبد المقصود.

وعلى الفور إنتقل الرائد  أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز أبو قرقاص ومعاونة الأول الرائد  أحمد رأفت  لفحص البلاغ  حيث تبين  مقتل خ.ا .ع 46  سنة فلاح  وتبين أن المتهمين  بقتلة هم أ.ع ونجلة  ع .و ب.ن جميعهم فلاحين ومقيمين بالقرية حيث انهالوا علية بالضرب بالشومة وأحدهم أطلق الرصاص عليه فأصابته إحداهما  وتوصلت تحريات البحث الجنائي  إلى أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين العائلتين منذ عام ونصف  قام خلالها نجل القتيل  بتفريغ عين  أحد أفراد  عائلة علي (المتهمين).
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