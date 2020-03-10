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محافظات

رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:35 ص
اللواء اشرف بهجت
اللواء اشرف بهجت خلال الحملة
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عبد العزيز جمال
قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون حملة مفاجئة بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة  لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل المستمر معهم.


وشملت الحملة إخلاء المقاهى بنطاق الحى من الشيش التى تضر بالبيئة وصحة المواطنين كإجراء احترازي لمنع انتشار الأمراض والأوبئة الضارة بالصحة.

وتم إيقاف أعمال تعديل وبناء مخالف بشارع ترعة الجبل ؛ علاوة على متابعة كسر ماسورة مياه وتوجيه الأجهزة المختصة بسرعة التعامل معها وإصلاحها.

وقامت أجهزة الحى التنفيذية بإيقاف إعمال جارية بالعقار المخالف رقم (٦) شارع يحيي توفيق من شارع جسر السويس ومصادرة الخلاطة وإيداعها بمخزن مضبوطات الحى.

وأكد رئيس حي الزيتون  استمرار الجهود المبذولة لاعلاء كلمه القانون والتصدي للمخالفات مهما كانت أشكالها والحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.

وشدد اللواء أشرف بهجت، على المرور اليومي واستمرار الحملات لمواجهة الإشغالات والمخالفات.


رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
رئيس حي الزيتون يقود حملة لمصادرة الشيش من المقاهي لهذا السبب..شاهد
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