رئاسة الوزراء: إلغاء الموالد والمهرجانات الغنائية والمعارض لمنع انتشار فيروس كورونا..فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن مجلس الوزراء حدد 5 فعاليات تندرج تحت بند بإلغاء المواليد والمهرجانات شكل حصرى وسنقوم بإعلانها واى فعاليات أخرى عليها التأكد من الجهات المعنية في المحافظات.













وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن الخمس فاعليات منهم المؤتمرات والموالد والمعارض والاحتفالات الغنائية الكبيرة والمهرجانات هذه الفعاليات التي تندرج تحت بند التجمعات والتي يشملها قرار رئيس الوزراء.













وأوضح نادر سعد، أن هذا القرار سارى من اليوم حتى اشعار اخر لحين ان يصدر قرار آخر من رئيس الوزراء بأن الحالة أصبحت مستقرة لإقامة مثل هذه الفعاليات مجددا.









وتابع نادر سعد، أن رئيس الوزراء أمر أمس خلال الاجتماع ان تقوم بتشديد إجراءات الطب الوقائى في 27 محافظة كما أنه تم تكليف فرق طبية متخصصة لتعقيم جميع الأماكن التي توجد بها تجمعات كبيرة .













واستكمل نادر سعد، أن وزير الأوقاف أمر بتعقيم المساجد يوم الجمعة لاحتوائها علي عدد كبير من المصلين وينطبق نفس الأمر علي وزارة التربية والتعليم.



