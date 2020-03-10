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رياضة

فاردي يعود للتسجيل ويقود ليستر لاكتساح أستون فيلا برباعية في حضور المحمدي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اكتسح نادي ليستر سيتي، ضيفه نادي أستون فيلا، برباعية نظيفة، في ختام الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

كان  التنزاني مبوانا ساماتا قريبًا من التسجيل لرفاق أحمد المحمدي، في الدقيقة الثامنة، عندما أسقط جاك جيراليش كرة رائعة له في منطقة الجزاء، لكن ساماتا فشل في توجيهها لمرمى كاسبر شمايكل، لتمر بعيدة عن مرماه.

وفي الدقيقة 33، راوغ بارنز لاعب نادي ليستر، مدافعي نادي أستون فيلا، ليدخل بالكرة منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة ضعيفة في أحضان بيبي رينا حارس مرمى الفيلانز.

وفي الدقيقة 40، مرر ألبرايتون كرة طولية بالمقاس لبارنز، ليخرج رينا من مرماه بشكل خاطئ، ويراوغه بارنز، محرزًا الهدف الأول للثعالب، ومنهيًا الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أشرك براندن رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر، لاعبه جيمي فاردي، ليكافئه بعد نزوله بأربع دقائق، في الدقيقة 63، ليحرز الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء.

فاردي كانت شهيته مفتوحة للتسجيل، واستطاع تسجيل الهدف الثالث والثاني له في الدقيقة 79، ليرفع أهدافه في الدوري للهدف 19 في صدارة ترتيب الهدافين.

وفي الدقيقة 85، عاد بارنز ليوقع على الهدف الثاني له والرابع لفريقه، بعد عرضية رائعة من زميله بارنز، ليحقق الثعالب انتصارهم التاسع عشر في الدوري هذا الموسم.

وشارك أحمد المحمدي أساسيًا في المباراة مع أستون فيلا في مركز الجناح الأيمن، حتى أخرجه مدربه سميث في الدقيقة 63، بينما لم يشارك محمود حسن تريزيجيه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليستر سيتي للنقطة 53، في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نادي أستون فيلا عند 25 نقطة، ليتأزم موقفه أكثر محتلًا المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب.
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