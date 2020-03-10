أحمد عبداللاه يكتب: المخادع آبي أحمد ومفاوضات واشنطن

أَمسك بالمصحف وأقسم بانه سيحافظ علي الحقوق ويرعي مصالح البلاد ولن يضار بسببه أحد من العباد ولكنه سرعان ما حنِث بيمينه وحاد عن الطريق ومال الي الباطل وغره بالله الغرور.





ثم ظلم وتجبر وراوغ مثل الثعلب وأنكر الحقوق التي منحها الله للشعب وحفظها القانون وأقرتها المواثيق والمعاهدات والمنظمات العالمية قبل المحلية.





آبي أحمد الذي أُنتخب رئيسا لوزراء إثيوبيا في مارس 2018 والبالغ من العمر 44 عاما يبدو أنه لم يدرك أن قضية المياة أمن قومي لمصر ولولا ما حدث في 25 يناير وما أعقبها من فوضى ما كان لإثيوبيا أن تبني سد دون الرجوع إلي مصر وبالأتفاق معها علي حماية حقوقها التاريخية في نهر النيل.

ولأن مصر ليست مجرد وطن بحدود… ولكنها تاريخ الانسانية كله كما قال نجيب محفوظ وعدوها التهريج والنفاق كما قال توفيق الحكيم اتبعت ما تعارف عليه الانسان منذ القدم وهو التفاوض - والذي ارتبط بوجود آدم علية السلام (واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق)- لحل الخلافات وخنق الأزمات وإحلال الوفاق والعمل على زيادة التفاهم وإقامة التوازن بين المصالح والآراء.





وبقدر أهمية الحقوق تكون صعوبة التفاوض ولأن الحق المتفاوض عليه هو الحياة لقوله تعالى: (وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ) وكما اثبتت الدراسات ان الماء يمثل من 70-90% من تكوين جسم اﻻنسان، وكذلك مكون أساسي لكل المخلوقات الحية.. تبلغ اجمالي موارد مصر المائية التقليدية وغير التقليدية حوالي 80 مليار متر مكعب سنويا وتمثل حصة ال 5'55 مليار متر مكعب التي نحصل عليها من نهر النيل اكثر من 97%‎ وهو يعني المصدر الرئيسي للمياة.





وكشفت الأبحاث والدراسات ان تدني تدفق المياه الواصلة إلى مصر بنسبة 2 في المئة يكبدها خسارة 200 ألف فدان من الأراضي المزروعة، والفدان الواحد يؤمن غذاء عائلة يبلغ متوسطها 5 أشخاص .. وعليه، قد يخسر مليون نسمة مواردهم الغذائية.

ولم تطلب مصر خلال 9 سنوات من التفاوض الا أحترام الحقوق والإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وأكدت علي حق الجميع في التنمية وجاء الإعلان الذي وقع في مارس 2015 من مصر وإثيوبيا والسودان ونص على ألا تعمل أي من الدول الثلاث على إلحاق ضرر كبير بإحداها أو اثنتين منها وأن تخفف هذا الضرر أو تنهيه إذا وقع بالفعل.





لكن إثيوبيا بيتت النية للعبث بمقدرات الشعب ولم يكن آبي أحمد جاد في ملف التفاوض وعمل علي إطالة أمد المفاوضات لفرض سياسة الأمر الواقع وفي نهاية المطاف طالبت القاهرة بوجود مراقب دولي وبناء علي طلب مصر تقدمت واشنطن ومعها ممثلون من البنك الدولي والخزانة الأمريكية للعب دور الوسيط.





وعلي مدار أربع شهور من السحب والجذب وعقد عشرات الاجتماعات بين ووزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثالث وانعقاد اللجان الفنية والتي يمثل مصر فيها رجال من اكفاء وأمهر الخبراء في مجال التفاوض وانا اعرف منهم أشخاص معرفة شخصية وكان لبعضهم دور في مفاوضات استرداد طابا تم التوصل الي صيغة شبهة نهائية لمسودة الاتفاق بين الدول الثلاث ومباركة الوسطاء ولكن فجأة قررت إثيوبيا عدم الذهاب الي واشنطن للتوقيع، بل خرج علينا وزير خارجيتها ليعلن انهم عازمون علي استمرار البناء دون اتفاق وكذلك ملء وتخزين المياة خلف السد بعد اربع شهور.





ليبقي السؤال ماذا ستفعل مصر إذا استمرت أدريس ابابا في عنادها؟ والإجابة بكل بساطة فأن كل الخيارات أمام القيادة السياسية متاحة ولكن مصر تصر علي استنفاذ كل الطرق والمساعي الدبلوماسية والسياسية أولًا.. فقام وزير الخارجية سامح شكري بجولة عربية خارجية شملت السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات حاملًا رسالة من السيد رئيس الجمهورية الي قادة الدول الشقيقة وذلك بعد صدور قرار تضامني من جامعة الدول العربية مع مصر في أزمة سد النهضة.





لكن الملفت للأنتباه بالنسبه لي هو الموقف الأمريكي فهي الراعي للمفاوضات ولديها علاقات قوية بمصر وإثيوبيا وهي القوي العظمي في العالم والعضو الدائم في مجلس الامن ولديها كل الوثائق والقرائن والأدلة التي تؤكد حق مصر في نهر النيل ولكن صمتها امام ما تفعله إثيوبيا يثير الريبه!! فهل ستقدم الدعم لمصر بمذكرات كتابية بما وصلت له المفاوضات برعايتها عند اللجوء للمحكمة الدولية؟



