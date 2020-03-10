نيفين جامع: تكامل مع البيئة لاستخدام المخلفات الصناعية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك تكاملا مع وزارة البيئة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية مع التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية المصرية والعالمية.

أوضحت في تصريحات لها، أن هناك أهمية التوصل إلى منظومة شاملة لاستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة تراعي مصلحة الدولة وتخدم الصناعة الوطنية وتحافظ على البيئة.

وشددت على ضرورة رفع الوعي لدى أصحاب المشروعات الصناعية بالقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي لتمكين الدولة من الوفاء باحتياجاتهم من مدخلات الإنتاج والطاقة الى جانب تحقيق التوافق مع القواعد والمعايير البيئية.

ولفتت جامع الى انه يجري حاليا مراجعة القرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة الوطنية من هذه المنتجات خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية التى تقرها وزارة البيئة.