AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل سائق طعنا بسكين في كفر الشيخ

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
دفع سائق مقيم بإحدى قرى مركز سيد سالم بمحافظة كفر الشيخ، حياته ثمنًا لخلافات بينه وبين سائق بالمعاش بسبب خلافات الجيرة، بأن تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فسقط غارقًا في دمائه.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "م.ص" 33 سنة، سائق، إلى مستشفى سيدي سالم جثة هامدة.

وتبين أن المتوفى به جرح قطعي طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية، التي أشرف عليها العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، أن "س.أ" 64 سنة، سائق بالمعاش، قد تعدى بالضرب على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث الإصابة التي أودت بحياته، لوجود خلافات بينهم متكررة بسبب الجيرة.

تمكن المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدي سالم ومعاونه النقيب أحمد العيسوي، من ضبط المتهم، الذي أرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة بمنزله.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1697 لسنة 2020م، إداري مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوادث اليوم.. مصرع طالب في انقلاب دراجة نارية بـ كفر الشيخ... كشف غموض العثور على جثة سائق .. سائق يمزق جسد تباع بقليوب.. وانتحار طالب بالإعدادية داخل منزله

مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

يوم دموي في القليوبية.. مصرع عاطل ونجار فى مشاجرات.. وربة منزل تقتل زوجها نائما بسبب سوء معاشرته

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة فلاح بطلق ناري في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. وزير التعليم: لن نعطل الدراسة

شائعات الخليج.. أكاذيب صنعها تنظيم الحمدين عن السعودية والإمارات والكويت وروجتها قناة الجزيرة.. تفاصيل

200 ألف ولي أمر يطالبون وزير التربية والتعليم بتعليق الدراسة خوفا من كورونا

تناولت الحبة السامة لزيادة وزنها .. والدة ضحية الانتحار الجماعي فى الشرقية: بنتي متفوقه و تحفظ القرآن

وزير الري يكشف مفاجأة تهدد مستقبل سد النهضة في توليد الكهرباء.. فيديو

شاهد .. أشرس القبائل الإثيوبية .. نساؤهم يحملن الكلاشنكوف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد

بمكياج جذاب و شعر كيرلى ... شاهد أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية