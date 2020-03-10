بسبب خلافات الجيرة.. مقتل سائق طعنا بسكين في كفر الشيخ

دفع سائق مقيم بإحدى قرى مركز سيد سالم بمحافظة كفر الشيخ، حياته ثمنًا لخلافات بينه وبين سائق بالمعاش بسبب خلافات الجيرة، بأن تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فسقط غارقًا في دمائه.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "م.ص" 33 سنة، سائق، إلى مستشفى سيدي سالم جثة هامدة.





وتبين أن المتوفى به جرح قطعي طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.





وكشفت التحريات الأولية، التي أشرف عليها العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، أن "س.أ" 64 سنة، سائق بالمعاش، قد تعدى بالضرب على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث الإصابة التي أودت بحياته، لوجود خلافات بينهم متكررة بسبب الجيرة.





تمكن المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدي سالم ومعاونه النقيب أحمد العيسوي، من ضبط المتهم، الذي أرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة بمنزله.





حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1697 لسنة 2020م، إداري مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



