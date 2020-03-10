ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 29

فاز نادي ليستر سيتي، على ضيفه نادي أستون فيلا برباعية، في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليستر سيتي أنهى سلسلة من النتائج السلبية في آخر 4 مباريات، ليحقق انتصاره السادس عشر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليستر سيتي للنقطة 53، في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نادي أستون فيلا عند 25 نقطة ، ليتأزم موقفه أكثر محتلًا المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب.
ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 29.
المركز الأول: نادي ليفربول برصيد 82 نقطة
المركز الثاني: نادي مانشستر سيتي 57 نقطة
المركز الثالث: نادي ليستر سيتي برصيد 53 نقطة
المركز الرابع: نادي تشيلسي برصيد 48 نقطة
المركز الخامس: نادي مانشستر يونايتد برصيد 45 نقطة.