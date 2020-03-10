ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 29





ليستر سيتي أنهى سلسلة من النتائج السلبية في آخر 4 مباريات، ليحقق انتصاره السادس عشر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليستر سيتي للنقطة 53، في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نادي أستون فيلا عند 25 نقطة ، ليتأزم موقفه أكثر محتلًا المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب.





ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 29.





المركز الأول: نادي ليفربول برصيد 82 نقطة





المركز الثاني: نادي مانشستر سيتي 57 نقطة





المركز الثالث: نادي ليستر سيتي برصيد 53 نقطة





المركز الرابع: نادي تشيلسي برصيد 48 نقطة





المركز الخامس: نادي مانشستر يونايتد برصيد 45 نقطة.

فاز نادي ليستر سيتي، على ضيفه نادي أستون فيلا برباعية، في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.